Milano AutoClassica | il fascino senza tempo dei motori arriva alla Fiera di Milano

Ecodibergamo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 21 al 23 novembre il salone ospiterà 500 espositori, tra cui non mancherà il bergamasco Simone Tacconi. In Fiera ci saranno Ferrari, Rolls-Royce, Mercedes e molti altri gioielli delle quattro ruote. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

milano autoclassica il fascino senza tempo dei motori arriva alla fiera di milano

© Ecodibergamo.it - «Milano AutoClassica»: il fascino senza tempo dei motori arriva alla Fiera di Milano

Scopri altri approfondimenti

milano autoclassica fascino senza«Milano AutoClassica»: il fascino senza tempo dei motori arriva alla Fiera di Milano - D a venerdì 21 a domenica 23 novembre, Fiera Milano ospiterà la quindicesima edizione di « Milano AutoClassica », un salone ricco di eventi dedicati al mondo dell’automobilismo d’epoca e sportivo. Riporta ecodibergamo.it

milano autoclassica fascino senzaMilano AutoClassica 2025: celebrate anche Ferrari e Lancia speciali - Le date da segnare in agenda sono quelle da venerdì 21 a domenica 23 novembre. Secondo clubalfa.it

Milano AutoClassica 2025: cosa c'è da vedere - Da venerdì 21 a domenica 23 novembre 2025 torna nei padiglioni di Fiera Milano (Rho) Milano AutoClassica, il salone dell'auto classica e sportiva diventato negli anni un punto di riferimento nel ... Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Autoclassica Fascino Senza