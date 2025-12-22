A Montesilvano è rivoluzione ' porta a porta' | nel 2026 via i cassonetti coinvolte 18mila famiglie

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si estende il servizio di raccolta rifiuti 'porta a porta' a Montesilvano: il progetto, che entrerà nel vivo a partire dal nuovo anno, coinvolgerà progressivamente circa 18.000 famiglie nell'arco di sei mesi. Lo annuncia l'amministrazione comunale, in collaborazione con le ditte Formula Ambiente. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Anche a Montesilvano deciso l'avvio della raccolta porta a porta dei rifiuti

Leggi anche: A Montesilvano arriva il nuovo calendario per la raccolta differenziata porta a porta [FOTO]

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

montesilvano 232 rivoluzione portaA Montesilvano &#232; rivoluzione 'porta a porta': nel 2026 via i cassonetti, coinvolte 18mila famiglie - La prima tappa della trasformazione urbana scatterà il 5 gennaio 2026 con il completamento della zona di via Vestina. ilpescara.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.