A Montesilvano è rivoluzione ' porta a porta' | nel 2026 via i cassonetti coinvolte 18mila famiglie
Si estende il servizio di raccolta rifiuti 'porta a porta' a Montesilvano: il progetto, che entrerà nel vivo a partire dal nuovo anno, coinvolgerà progressivamente circa 18.000 famiglie nell'arco di sei mesi. Lo annuncia l'amministrazione comunale, in collaborazione con le ditte Formula Ambiente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
