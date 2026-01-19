Ecco le principali notizie sul Milan di questa mattina: il successo 1-0 contro il Lecce, le strategie di mercato per la difesa e gli infortuni che coinvolgono alcuni calciatori. Un quadro aggiornato sulle tematiche più rilevanti per i rossoneri, con attenzione alle questioni di formazione, risultati e condizioni fisiche del team.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 19 gennaio 2026. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse novità interessanti concernenti l'universo rossonero. Non potrebbe essere altrimenti: ci troviamo in una fase rovente della stagione, con Mike Maignan e compagni impegnati sul campo mentre i dirigenti - al quarto piano della sede in Via Aldo Rossi - cercano di capire cosa sia meglio fare sul fronte mercato. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Tre minuti o poco meno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Top News Milan: Lecce abbattuto dal ciclone Füllkrug. Camarda, che guaio. Coppola in difesa?

Milan, Füllkrug fa sorridere Allegri. I guai di Camarda, l’idea per rinforzare la difesa

