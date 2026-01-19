The Flash Grant Gustin potrebbe tornare nel DCU? James Gunn fa chiarezza

Recenti indiscrezioni suggeriscono un possibile ritorno di Grant Gustin nel ruolo di The Flash nel DCU. Tuttavia, James Gunn ha chiarito la situazione, smentendo voci infondate riguardo a un'eventuale partecipazione dell’attore. La questione rimane aperta, mentre i fan attendono aggiornamenti ufficiali sulle future apparizioni del personaggio.

I fan vorrebbero rivedere Gustin interpretare il Velocista Scarlatto nel DCU, ma nel frattempo il capo dei DC Studios ha smentito una "voce" piuttosto assurda sul supereroe DC. Con il DC Universe appena inaugurato al cinema, i fan non vedono l'ora di rivedere sul grande schermo anche gli altri eroi DC oltre a Superman e Supergirl, che arriverà in sala quest'anno. Uno di questi è Barry Allen, alias The Flash. Sono passati un paio d'anni da quando la serie The Flash si è conclusa su The CW dopo nove stagioni. Poiché il network cercava di allontanarsi da questo tipo di contenuti, le serie dell'Arrowverse sono cadute una dopo l'altra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Recenti indiscrezioni suggeriscono che James Gunn potrebbe seguire l'esempio di Zack Snyder introducendo Wonder Woman nel DCU, nel sequel di Superman previsto per il 2027. Alcuni report indicano che il regista sia alla ricerca di un'attrice per interpretare una nuova versione di Diana Prince, puntando a integrare l'iconica guerriera amazzone nel nuovo universo narrativo. Questa scelta potrebbe segnare un passo importante nella rinnovata direzione della saga DC.

