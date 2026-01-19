Tau-Ghiviborgo | derbissimo al cardiopalma La spuntano gli amaranto con Tom Carcani

Nella partita tra Tau Altopascio e Ghiviborgo, gli amaranto hanno conquistato una vittoria sofferta per 2-1, grazie a un gol decisivo di Tom Carcani. La gara, giocata in modo equilibrato, ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso e combattuto, con un esito che premia la determinazione degli ospiti. Una sfida di grande livello, conclusa con un risultato che rispecchia l’andamento equilibrato del match.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.