Tau-Ghiviborgo | derbissimo al cardiopalma La spuntano gli amaranto con Tom Carcani
Nella partita tra Tau Altopascio e Ghiviborgo, gli amaranto hanno conquistato una vittoria sofferta per 2-1, grazie a un gol decisivo di Tom Carcani. La gara, giocata in modo equilibrato, ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso e combattuto, con un esito che premia la determinazione degli ospiti. Una sfida di grande livello, conclusa con un risultato che rispecchia l’andamento equilibrato del match.
TAU ALTOPASCIO 2 GHIVIBORGO 1 TAU ALTOPASCIO: Zipoli, Soumah, Cartano (1’ st Nunziati), Meucci, P. Carcani, Manetti (20’ st Bagnoli), Lombardo, Bachini (31’ st Del Gronchio), Bouah, T. Carcani (24’ st Tordiglione), Omorogieva (42’ st Chiti). All.: Maraia. GHIVIBORGO: Butano, Baldacci, Ricci, Arcuri (24’ st Ceccanti), Musatti, Quochi, Citarella (7’ st Fischer), Signorini (33’ st Mion), D. Cannarsa, Nottoli (16’ st Thioune), Mariotti. All.: I. Cannarsa. Arbitro: Ercole di Latina. Reti: 26’ pt (rigore) e 36’ pt T. Carcani; 38’ st D. Cannarsa. Note: ammoniti Meucci, Omorogieva, Tordiglione, Musatti, Quochi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Cardiopalma Arezzo: gli amaranto sbancano Forlì allo scadere: 1-2
Il Cardiopalma Arezzo conquista una vittoria importante a Forlì, battendo gli avversari 2-1 al 93’ nonostante l'inferiorità numerica. La partita, disputata il 3 gennaio 2025, ha visto gli amaranto mettere in campo determinazione e compattezza, riuscendo a ribaltare le sorti dell’incontro in un finale emozionante. Un risultato che rafforza la posizione della squadra nella classifica, dimostrando carattere e continuità di rendimento.
