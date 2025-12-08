Trova una borsa piena di soldi insegnante la restituisce alla proprietaria | l' incontro finisce con un abbraccio
Trova una borsa piena di denaro per strada e la restituisce alla legittima proprietaria, dopo essersi rivolta a carabinieri. E’ la storia di Caterina, insegnante all’alberghiero Malatesta e originaria di Porto Garibaldi: il tutto è accaduto nella giornata di mercoledì (3 dicembre) in zona. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
