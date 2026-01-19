Svelamento delle ' Pietre d' inciampo' cambia la viabilità in città | la mappa completa

Il 21 aprile a Ferrara si terrà la cerimonia di svelamento delle ‘Pietre d’inciampo’ dedicate alla famiglia Ravenna-Rossi. Per l’occasione, nelle vie intorno a Porta Paola saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità, dalle 9 alle 13. Di seguito, si presenta la mappa completa con le variazioni di percorso e le indicazioni utili per garantire la circolazione durante l’evento.

Per consentire lo svolgimento, a Ferrara, della cerimonia di svelamento delle 'Pietre d'inciampo' dedicate alla famiglia Ravenna-Rossi, nella mattinata di mercoledì 21, dalle 9 alle 13, nelle vie limitrofe a Porta Paola saranno in vigore modifiche alla viabilità.

Mavi Ferramosca presenta “Le pietre brillanti. Storie di pietre d’inciampo che salvaguardano la memoria”

Il 24 gennaio 2026 alle ore 17:30, presso la Biblioteca Iurlo, Mavi Ferramosca presenta “Le pietre brillanti”, un albo illustrato che raccoglie storie di pietre d’inciampo. Un’occasione per riflettere sulla memoria e sulla storia attraverso narrazioni delicate e significative. L’evento invita il pubblico a scoprire il valore di queste pietre come simbolo di ricordo e preservazione della memoria collettiva.

