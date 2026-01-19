A gennaio, il SuperEnalotto si conferma tra i mesi più fortunati dell’anno, con un montepremi in crescita. L’estrazione del concorso n. 11 del 17 gennaio non ha ancora premiato con il

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 11 di sabato 17 gennaio, con il Jackpot che arriva a 108,2 milioni di euro in palio domani sera martedì 20 gennaio 2026. E mentre prosegue la “caccia” alla vincita da sogno è stato centrato 1 punto 5 da 102.722,65 euro a Filottrano (Ancona) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via Bartoluccio, 12 A. Combinazione vincente: 3 – 7 – 41 – 56 – 65 – 83 – J 79– SS 82, con il concorso SuperEnalotto SuperStar che ha assegnato 479.928 vincite. Nuova vincita di gennaio che è nel podio dei mesi più fortunati nella storia del SuperEnalotto: il p rimo Jackpot che fu centrato il 17 gennaio 1998 e il gioco era stato inventato da appena un mese: quei 6 numeri resero milionaria una piccola città della provincia di Brescia, Poncarale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SuperEnalotto, gennaio sul podio dei mesi più fortunati

Ultima estrazione SuperEnalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, martedì 13 gennaio 2026

Ecco i risultati aggiornati dell'estrazione di oggi, martedì 13 gennaio 2026, di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Dopo la mancata vincita di ieri, il montepremi del SuperEnalotto ha raggiunto i 105 milioni di euro. Qui trovate i numeri estratti e le eventuali combinazioni fortunate, in modo chiaro e preciso, per permettervi di verificare facilmente i risultati di questa giornata.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 12 al 18 gennaio 2026: Vergine inarrestabile

Ecco la classifica degli oroscopi più fortunati dal 12 al 18 gennaio 2026. Questa settimana, i pianeti veloci e la Luna nuova si trovano in Capricorno, favorendo in particolare i segni di terra come Toro, Vergine e Capricorno. Scopri quali segni si distinguono e quali opportunità potrebbero presentarsi in questo periodo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

SuperEnalotto, gennaio sul podio dei mesi più fortunati - 11 di sabato 17 gennaio, con il Jackpot che arriva a 108,2 milioni di euro in palio domani sera martedì 20 gennaio 2026. ilgiornale.it