Oroscopo la classifica dei segni più fortunati dal 12 al 18 gennaio 2026 | Vergine inarrestabile

Ecco la classifica degli oroscopi più fortunati dal 12 al 18 gennaio 2026. Questa settimana, i pianeti veloci e la Luna nuova si trovano in Capricorno, favorendo in particolare i segni di terra come Toro, Vergine e Capricorno. Scopri quali segni si distinguono e quali opportunità potrebbero presentarsi in questo periodo.

