studente ucciso in classe a la spezia atif resta in carcere

Il gip del tribunale della Spezia ha confermato la custodia cautelare in carcere per Zouhair Atif, 19 anni, accusato di aver ucciso con una coltellata Abanoub Youssef, 18 anni, all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo”. La vicenda ha suscitato attenzione sulle dinamiche e sulle responsabilità legate a questa tragica vicenda scolastica.

Il gip del tribunale della Spezia ha confermato la custodia cautelare in carcere per Zouhair Atif, il 19enne che ha ucciso con una coltellata Abanoub Youssef, 18 anni, all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo”. Secondo quanto filtra dalla città ligure, il giudice ha indicato il reato di omicidio aggravato dai futili motivi e non avrebbe ancora preso in considerazione l’aggravante della premeditazione, che però potrebbe essere applicata in un secondo momento. Il legale: «Tutto lascia pensare ci sia spazio per una perizia psichiatrica». «Ha detto di essersi sentito minacciato da Youssef e nega assolutamente ci siano stati altri episodi di minacce da parte sua con un coltello in passato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Studente ucciso in classe a La Spezia, il sindaco di centrodestra: “Uso dei coltelli solo in certe etnie”Il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, ha commentato il tragico episodio avvenuto in una scuola della città, affermando che l’uso dei coltelli si verifica esclusivamente in alcune etnie.

