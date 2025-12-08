Perché il Presepe si chiama così? Un libro per spiegare ai bambini la storia e il significato di questo simbolo del Natale

Come spiegare ai bambini il significato del Presepe? Quando è nata questa tradizione? Chi è il suo ideatore? Spiegare ai bambini il significato del Presepe è raccontare loro il perchè si festeggia il Natale. Il Natale è una ricorrenza cristiana che celebra in tutto il mondo la nascita di un Messia, Gesù, un bambino che nel corso del tempo si è fatto grande e ha portato al mondo il suo messaggio d’amore, dando origine alla nascita del cristianesimo, una delle religioni più diffuse al mondo. Raccontare ai bambini che oltre ai vari simboli del Natale, come l’albero, le luci, le canzoncine, c’è la tradizione di ricreare, attraverso statuine, la nascita di Gesù Bambino, il cosiddetto Presepe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it