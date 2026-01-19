Marisa Del Bianco, ex compagna di Graziano Rossi, interviene sulla vicenda che coinvolge Valentino Rossi e il padre, smentendo le affermazioni dell’attuale compagna di Valentino. In una dichiarazione, chiarisce di non essere stata denunciata da Valentino e di non aver avuto relazioni di lunga durata con lui, offrendo così una versione dei fatti diversa da quella finora diffusa.

“Io non ero la denunciata da Valentino. E quello che è stato raccontato finora non è vero”. Marisa Del Bianco rompe il silenzio sulla vicenda che coinvolge Valentino Rossi e il padre Graziano e racconta la propria versione dei fatti. Ex addetta alla sicurezza del circuito di Misano Adriatico e vigile del fuoco discontinua a Rimini, Del Bianco è la penultima compagna di Graziano Rossi e ha rilasciato delle dichiarazioni in un’intervista a Il Resto del Carlino in una faida familiare che continua ad arricchirsi di nuovi protagonisti. “Racconto la mia versione perché molti amici mi hanno chiamato pensando che fossi io la denunciata da Valentino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sto con Valentino. Quello che dice l’attuale compagna è falso, non stanno insieme da 10 anni”: spunta un’altra ex di Graziano Rossi

Ambra Arpino, compagna di Graziano Rossi, si pronuncia sulla situazione familiare, annunciando l’invito a Valentino al matrimonio nonostante i suoi impegni. Nel contempo, affronta la questione relativa alla richiesta di assegno di mantenimento da parte dell’altra figlia di 28 anni. La sua comunicazione mira a chiarire i punti salienti e a mantenere un tono rispettoso, senza rinunciare alla volontà di coinvolgere i parenti e di affrontare apertamente le questioni in corso.

