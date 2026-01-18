Ambra Arpino, compagna di Graziano Rossi, commenta la situazione familiare, rivelando che Valentino sarà invitato al matrimonio nonostante i suoi impegni e sottolineando la richiesta di mantenimento avanzata dalla figlia maggiore. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di una vicenda complessa, che coinvolge anche la denuncia di Valentino Rossi per circonvenzione d’incapace. La vicenda evidenzia le tensioni e le dinamiche familiari in atto.

“Apriremo le porte a tutti i parenti, a partire da Valentino”. Ambra Arpino sceglie la provocazione per rompere il silenzio sulla vicenda che la vede al centro della denuncia presentata da Valentino Rossi per circonvenzione d’incapace. La compagna di Graziano Rossi, 54enne dirigente di un ente pubblico e legata all’ex pilota da oltre quindici anni, intervistata da Il Resto del Carlino respinge ogni accusa e rivendica il proprio ruolo accanto a Graziano, compresa la decisione sul matrimonio ormai imminente: “Dalla famiglia di Graziano mi sono sentita umiliata e offesa, ho subìto episodi gravissimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Inviteremo Valentino al matrimonio, ma sarà impegnato. L’altra figlia a 28 anni chiede ancora l’assegno di mantenimento”: le accuse di Ambra Arpino, compagna di Graziano Rossi

“Inviteremo Valentino al matrimonio, ma sarà impegnata. L’altra figlia a 28 anni chiede ancora l’assegno di mantenimento”: le accuse di Ambra Arpino, compagna di Graziano Rossi

Ambra Arpino, compagna di Graziano Rossi, si pronuncia sulla situazione familiare, annunciando l’invito a Valentino al matrimonio nonostante i suoi impegni. Nel contempo, affronta la questione relativa alla richiesta di assegno di mantenimento da parte dell’altra figlia di 28 anni. La sua comunicazione mira a chiarire i punti salienti e a mantenere un tono rispettoso, senza rinunciare alla volontà di coinvolgere i parenti e di affrontare apertamente le questioni in corso.

Il padre di Valentino Rossi vuol punire anche l’altra figlia, il veleno dell’ex moglie: «Ecco perché Ambra sta con Graziano»

In un contesto di tensioni familiari che coinvolgono Valentino Rossi, il padre Graziano e Ambra Arpino, emergono nuove dinamiche che coinvolgono anche Clara, sorellastra del pilota. La rivalità tra le parti sembra aver influenzato anche i legami affettivi, evidenziando come le controversie familiari possano avere ripercussioni su più membri della famiglia. Questa situazione mette in luce le complicazioni di rapporti interni e le conseguenze di conflitti non risolti.