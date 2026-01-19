Stefano Feltri afferma che la Groenlandia, storicamente parte del sistema di sicurezza statunitense dalla Seconda guerra mondiale, ha un ruolo strategico più orientato a ridefinire i rapporti con l’Europa che a contenere Russia e Cina. Questa analisi suggerisce una prospettiva diversa sull’interesse degli Stati Uniti nella regione, evidenziando l’importanza geopolitica della Groenlandia nel contesto delle relazioni internazionali attuali.

Questo articolo sulla Groenlandia è pubblicato sul numero 5-6 di Vanity Fair in edicola fino al 3 febbraio 2026. Se cambiate il punto di osservazione delle mappe e guardate dall’alto, da sopra il Polo Nord, la Groenlandia appare come un’isola tra i ghiacci intorno alla quale si confrontano gli Stati Uniti, il Canada, ma anche la Russia, la Norvegia, la Finlandia, la Svezia, l’Islanda, la Gran Bretagna. Il porto russo di Vladivostok e la Cina sono vicine una volta raggiunto l’oceano Pacifico. Lo scioglimento dei ghiacci polari per la crisi climatica rende sempre più percorribili le due rotte intorno alla Groenlandia, quella che passa dal Canada e dall’Alaska che è nell’orbita occidentale, e quella lungo il confine russo, della quale Mosca rivendica il monopolio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stefano Feltri: «La Groenlandia serve agli Stati Uniti per ridisegnare le relazioni con l’Europa più che ad arginare Russia e Cina»

Leggi anche: Il triangolo strategico Taiwan-Filippine-Giappone, il piano degli Stati Uniti per arginare la Cina

“Presto la Groenlandia!”, il post dagli Stati Uniti che riaccende le tensioni con la Danimarca

Recentemente, un post sui social media ha riacceso le tensioni tra Stati Uniti e Danimarca, coinvolgendo Katie Miller, podcaster americana e moglie di Stephen Miller. L’episodio evidenzia come le dichiarazioni online possano influenzare le relazioni internazionali, anche tra paesi con storie di cooperazione. Questa vicenda mette in luce l’impatto delle comunicazioni digitali nelle dinamiche diplomatiche odierne.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Renzi attacca Feltri: “Chiese al re d’Olanda che lavoro facesse” - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it