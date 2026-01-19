In seguito alle recenti sviluppi nel caso di Garlasco, si conferma la posizione della famiglia Poggi, che mantiene la propria versione dei fatti. Il documento emerso rappresenta una novità importante, ma non modifica il loro punto di vista. Le indagini continuano a focalizzarsi su nuove piste, mentre la famiglia resta distante dalle ipotesi che coinvolgono Andrea Sempio, mantenendo la propria posizione rispetto all’intera vicenda.

La posizione della famiglia Poggi sul delitto di Garlasco rimane immutata e si conferma distante dalle più recenti ipotesi investigative che hanno riportato al centro dell’attenzione il nome di Andrea Sempio. Il gruppo di avvocati e consulenti che assiste i genitori di Chiara Poggi continua a escludere in modo deciso qualsiasi coinvolgimento dell’amico di Marco Poggi, pur in presenza di un’indagine per concorso in omicidio e della concreta prospettiva di un rinvio a giudizio, ipotesi che lo stesso Sempio ha dichiarato di ritenere possibile. Secondo la parte civile, questa lettura dei fatti si discosta dalla verità giudiziaria già ricostruita nelle aule di tribunale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Stasi? Novità bomba”. Garlasco, crolla tutto: il documento che rivoluziona il caso

Leggi anche: Garlasco, l’avvocato di Stasi rivela tutto in diretta: bomba sganciata

Leggi anche: Quel documento su Sempio: la rivelazione di Garofano che riaccende il caso Garlasco

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Garlasco, Alberto Stasi in bici a casa dopo il delitto di Chiara La ricostruzione della dinamica, il percorso, le tempistiche #mattino5 - facebook.com facebook