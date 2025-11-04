Quel documento su Sempio | la rivelazione di Garofano che riaccende il caso Garlasco
Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco torna a far parlare di sé. A riaccendere l’interesse è un’intervista andata in onda nel programma “Lo Stato delle Cose”, in cui la giornalista Ilenia Petracalvina ha raccolto le parole del generale Luciano Garofano. L’ex comandante dei Ris di Parma ha svelato dettagli inediti che riaprono vecchie domande sul filone d’indagine legato ad Andrea Sempio, amico d’infanzia di Chiara e per un periodo finito sotto inchiesta. Il generale, oggi in pensione, ha raccontato un retroscena che ha lasciato tutti sorpresi: la consulenza tecnica redatta da lui nel 2017 per la difesa di Sempio “non è mai stata depositata”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
