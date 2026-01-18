Star Wars la Kennedy riapre il caso Rian Johnson | Scosso dall’odio online La replica è virale

Kathleen Kennedy ha recentemente riaperto il dibattito sulla gestione di Star Wars, commentando l’odio online che ha caratterizzato il periodo. La sua intervista di commiato ha attirato l’attenzione, riaccendendo discussioni sulla direzione della saga e sulle controversie legate alle scelte di Rian Johnson. Questo episodio riflette le tensioni e le dinamiche che hanno segnato l’ultimo decennio dell’universo Star Wars, suscitando interesse tra i fan e gli appassionati.

Kathleen Kennedy, lo sappiamo, non è più alla guida di Lucasfilm e, proprio nel momento in cui la notizia è divenuta ufficiale, attraverso un’intervista di commiato, la dirigente ha riacceso una delle questioni più controverse dell’era recente di Star Wars. Nel ripercorrere le scelte e i progetti rimasti incompiuti durante il suo mandato, la storica presidente dello studio ha offerto una sua lettura del motivo per cui Rian Johnson non sia mai più tornato nella galassia lontana lontana dopo Gli Ultimi Jedi. A rendere il caso ancora più rilevante è stata la risposta diretta di Johnson, che ha respinto pubblicamente quella versione dei fatti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Star Wars, la Kennedy riapre il caso Rian Johnson: “Scosso dall’odio online”. La replica è virale Leggi anche: Star Wars, la trilogia di Rian Johnson è davvero morta? Le parole del regista de Gli Ultimi Jedi Leggi anche: Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson: "Spaventato dalle reazioni? No, ho amato il fandom ancora di più" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Kathleen Kennedy rivela quali film di Star Wars sono “ancora in vita” - Kathleen Kennedy rivela quali film di Star Wars sono ancora in sviluppo mentre si prepara a lasciare Lucasfilm e passare il testimone. cinefilos.it

