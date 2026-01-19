La situazione dei disabili in Italia evidenzia criticità nel sistema di assistenza e tutela. Quando le persone devono scegliere tra cure mediche e bisogni essenziali come il cibo, si manifesta una crisi che richiede interventi concreti. È fondamentale che le istituzioni adottino strategie strutturali e a lungo termine, per garantire diritti e supporto adeguato a chi si trova in difficoltà, promuovendo un cambiamento reale e sostenibile.

Quando i cittadini di un paese sono costretti a scegliere fra curarsi o mangiare, significa che il sistema paese ha fallito e a questo punto ci sono solo due soluzioni: 1 – Chi lo governa questo paese deve creare un piano strutturale per aiutare le persone in difficoltà. 2 – Se chi ci governa non è in grado, o non vuole per scelte politiche o personali di cambiare l’importanza delle priorità di questo paese deve riconoscere il proprio fallimento e lasciare spazio ad altri. Come ho già detto più volte nei miei articoli, far politica significa mettersi al servizio dei cittadini: non è certo facendo pagare gli ausili alle famiglie delle persone disabili o dando 400 € al mese alle persone che assistono un proprio caro che si supporta e si tutela chi è in difficoltà, o mi sbaglio? Non è assolutamente vero che non ci sono i soldi e che non si poteva fare di più, perché se l’interesse a investire in un determinato settore, porta dei vantaggi politici ed economici le coperture economiche si trovano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Speravo che Meloni si mettesse al servizio dei cittadini: non è così per i disabili

Tonino Russo: “Speriamo che la Casa di Comunità funzioni. Intanto, si ripristinino il servizio vaccinazioni e la fornitura dei pannoloni per i disabili”.

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Tonino Russo (Pd) in merito all’inaugurazione della Casa delle Comunità di Monreale. Il consigliere esprime speranza che la struttura funzioni adeguatamente, sottolineando l’importanza di ripristinare immediatamente i servizi essenziali come le vaccinazioni e la fornitura di pannoloni per i disabili, elementi fondamentali per il supporto alle persone più bisognose.

