Tonino Russo | Speriamo che la Casa di Comunità funzioni Intanto si ripristinino il servizio vaccinazioni e la fornitura dei pannoloni per i disabili

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Tonino Russo (Pd) in merito all’inaugurazione della Casa delle Comunità di Monreale. Il consigliere esprime speranza che la struttura funzioni adeguatamente, sottolineando l’importanza di ripristinare immediatamente i servizi essenziali come le vaccinazioni e la fornitura di pannoloni per i disabili, elementi fondamentali per il supporto alle persone più bisognose.

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Tonino Russo (Pd) in seguito all’inaugurazione della Casa delle comunità di Monreale. MONREALE – Lo scorso lunedì 12 settembre, A.D. 2026, la settimana dei monrealesi è incominciata con più impedimenti e incazzature del solito. A far da colonna sonora il traffico mattutino, stavolta più impazzito del solito, all’orario d’entrata . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

