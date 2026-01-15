Tonino Russo | Speriamo che la Casa di Comunità funzioni Intanto si ripristinino il servizio vaccinazioni e la fornitura dei pannoloni per i disabili

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Tonino Russo (Pd) in seguito all’inaugurazione della Casa delle comunità di Monreale. MONREALE – Lo scorso lunedì 12 settembre, A.D. 2026, la settimana dei monrealesi è incominciata con più impedimenti e incazzature del solito. A far da colonna sonora il traffico mattutino, stavolta più impazzito del solito, all’orario d’entrata . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

