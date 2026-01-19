Sovraffollamento Pronto Soccorso San Pio riunione Mastella-Morgante | Incontro disteso

Oggi a Benevento si è svolto un incontro tra il sindaco Clemente Mastella e la direttrice dell’Ospedale San Pio, Maria Morgante. Dopo le recenti tensioni legate alle criticità del pronto soccorso, l’incontro si è svolto in un clima disteso, con l’obiettivo di affrontare le problematiche e trovare soluzioni condivise per migliorare i servizi sanitari locali.

Tempo di lettura: 4 minuti Incontro disteso, quello di oggi pomeriggio, tra il sindaco di Benevento Clemente Mastella e la direttrice dell'Ospedale San Pio, Maria Morgante, dopo le roventi polemiche dei giorni scorsi circa le pesanti criticità denunciati sui servizi. Una visita quella della manager al sindaco, susseguente alle accuse espresse non solo da Mastella, ma anche da altre parti politiche a partire dal centro destra. Ad essere precisi proprio Mastella era stato il più duro avendo minacciato di fare intervenire il Presidente della Regione Campania Roberto Fico per la rimozione della manager se non ci fosse stata un'adeguata risposta alle richieste, alle denunce e agli inviti di adozione di adeguate misure correttive dei disservizi.

