Juventus David o Openda per sostituire Vlahovic?

Le alternative a Vlahovic per i prossimi mesi: David e Openda Luciano Spalletti sta provando le alternative in vista della sfida contro il Napoli. Come scrive Tuttosport, Spalletti vaglia due opzioni: David, autore di un ottima prestazione contro l’Udinese, e Yildiz, riadattato come falso nueve stile Totti. “Senza il suo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, David o Openda per sostituire Vlahovic?

Argomenti simili trattati di recente

Juventus, la probabile formazione contro il Napoli: David ancora dal 1' in attacco Vai su X

Juventus, infortunio di Vlahovic e Jonathan David: cosa succede a gennaio - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni Napoli-Juventus: chi sostituirà Lobotka, Openda più di David - Agguantato l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver battuto ... Si legge su fantamaster.it

Juventus, la possibile formazione contro l’Udinese: David e Openda in avanti - La Juventus farà alcuni cambi di formazione e Spalletti vorrà testare anche David e Openda che dovranno sostituire Vlahovic ... it.blastingnews.com scrive

Chi è il centravanti titolare della Juventus dopo l'infortunio di Vlahovic: David o Openda, chi giocherà in attacco? - Vlahovic starà fermo per diverso tempo dopo l'infortunio contro il Cagliari: chi prenderà il suo posto nella Juventus tra David e Openda? Da ilbianconero.com

Napoli Juve, chi giocherà in attacco: David o Openda? Ecco la scelta di Spalletti! Sarà lui il titolare per il match del Maradona - Spalletti ha deciso: ci sarà lui in avanti per la sfida del Maradona La sfida contro il Napoli segnerà la prima volta in campionato in cui ... Come scrive calcionews24.com

Juventus, Openda o David: ecco chi sostituirà Vlahovic - E’ questa la domanda che continuano a porsi i tifosi della Juventus, ma anche tutti i fantallenatori. Come scrive fantamaster.it

Chi gioca titolare Napoli-Juventus al posto di Vlahovic: David, Openda o cambio ruolo per Yildiz? - Luciano Spalletti chiamato a scegliere il sostituto di Dusan Vlahovic, andato ko contro il Cagliari, al centro dell'attacco della Juve: testa a testa David- Come scrive msn.com