Sophia Loren il figlio Carlo Jr rompe il silenzio | ha voluto farlo sapere agli italiani

Le condizioni di salute di Sophia Loren sono tornate al centro dell’attenzione pubblica negli ultimi mesi, soprattutto dopo l’immagine diffusa sui social lo scorso settembre in occasione del suo 91° compleanno. Nel corso di una partecipazione a Domenica In, il figlio Carlo Ponti Jr ha fornito un aggiornamento ufficiale sullo stato dell’attrice, considerata una delle principali icone del cinema internazionale. Invitato nel programma condotto da Mara Venier, il direttore d’orchestra ha inserito il tema della salute di Sophia Loren all’interno di un racconto più ampio, incentrato sulla storia familiare, sui ricordi personali e sul rapporto con la madre. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Sophia Loren, il figlio Carlo Ponti Jr. rompe il silenzio: “Come sta mamma”

