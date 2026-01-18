Sophia Loren a 91 anni parla il figlio Carlo Ponti Jr sulle condizioni di salute | È ancora gagliarda
Carlo Ponti Jr ha condiviso aggiornamenti sulla salute di Sophia Loren, 91 anni, descrivendola ancora vigorosa e piena di energia. In un’intervista a Domenica In, il figlio ha parlato del loro rapporto, sottolineando come la sua madre, pur avendo raggiunto un’età così avanzata, mantenga la stessa vitalità di sempre. Queste parole offrono uno sguardo sincero e rispettoso sulla condizione di salute della celebre attrice italiana.
Carlo Ponti Jr rivela come sta Sophia Loren a 91 anni: "Gagliarda come sempre". Il figlio della diva racconta a Domenica In il rapporto con la madre: "Non mi sono mai reso conto della sua leggendarietà". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Chi è il marito di Sophia Loren, Carlo Ponti e padre dei figli Carlo Ponti Jr. e Edoardo (e cosa fanno nella vita)
Carlo Ponti, marito di Sophia Loren fino alla sua scomparsa nel 2007, è stato un noto produttore cinematografico italiano. È padre di Carlo Ponti Jr., attore e regista, ed Edoardo, anche lui coinvolto nel settore dello spettacolo. La loro relazione ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo del cinema italiano, contribuendo alla carriera di Sophia Loren e lasciando un’importante eredità nel settore cinematografico.
Vi ricordiamo che la mostra "Omaggia a Sophia Loren", sarà visitabile per tutto il mese di gennaio, dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook
