Sophia Loren a 91 anni parla il figlio Carlo Ponti Jr sulle condizioni di salute | È ancora gagliarda

Carlo Ponti Jr ha condiviso aggiornamenti sulla salute di Sophia Loren, 91 anni, descrivendola ancora vigorosa e piena di energia. In un’intervista a Domenica In, il figlio ha parlato del loro rapporto, sottolineando come la sua madre, pur avendo raggiunto un’età così avanzata, mantenga la stessa vitalità di sempre. Queste parole offrono uno sguardo sincero e rispettoso sulla condizione di salute della celebre attrice italiana.

