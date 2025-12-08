Sondaggio Swg festeggiano solo Conte e Salvini Frenano Meloni e Schlein | cosa è cambiato in una settimana

Secondo l'ultimo sondaggio Swg, solo Conte e Salvini festeggiano un miglioramento nei consensi, mentre Meloni e Schlein rallentano la loro crescita. A una settimana di distanza, si evidenziano cambiamenti significativi nel panorama politico, con alcuni leader confermati e altri in flessione. Ecco cosa è successo in questi ultimi giorni.

Frena la sua crescita questa settimana Fratelli d’Italia, secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni segna un calo dello 0,1%, che lo porta al 31,2%. Non va meglio al Partito democratico, seconda forza politica secondo la rilevazione di Swg, che cala dello 0,2% negli ultimi sette giorni, portandosi al 22%. Recupera terreno il Movimento Cinque Stella, salito al 13%. Così come la Lega che si riporta sopra all’8%. Nessuna variazione invece per Forza Italia al 7,9% e che si vede sorpassare dal Carroccio. In calo anche Verdi e Sinistra al 6,7%. Trend negativo anche per Azione, ora al 3,2%. 🔗 Leggi su Open.online

