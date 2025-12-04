Santa Lucia visita e aperitivo serale a palazzo Branciforte

Palermotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una visita serale al Palazzo, curata da Civita Sicilia, svela le Collezioni della Fondazione Sicilia e culmina negli affascinanti ambienti del Monte dei Pegni di Santa Rosalia, dove prende vita la storica collezione dei Pupi “Giacomo Cuticchio”.La serata prosegue al Ristorante Branciforte, con un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

santa lucia visita e aperitivo serale a palazzo branciforte

© Palermotoday.it - Santa Lucia, visita e aperitivo serale a palazzo Branciforte

Contenuti che potrebbero interessarti

Jazz e relax per il nuovo aperitivo a Santa Lucia - Sarà l’aria bohemien del borgo di Santa Lucia, sarà il clima ormai estivo e la brezza dal mare lì accanto, ma all’opening di Officina Babar qualche sera fa in via Santa Lucia pareva davvero di essere ... Si legge su ilmattino.it

Meet restaurant&bar inaugurazione a Napoli, aperitivo e foto ricordo: «Un drink a Santa Lucia» - Location sul mare di Santa Lucia a Napoli e piatti fusion: è questo il segreto del Meet restaurant&bar che si è aggiudicato il titolo di destinazione “social” scelta da napoletani e turisti per ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Santa Lucia Visita Aperitivo