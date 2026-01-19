Sistema informativo socio-sanitario Casati | Situazione insostenibile mozione per sostenere i medici

Il sistema informativo socio-sanitario SISS sta creando notevoli difficoltà per medici e farmacie, che da anni segnalano malfunzionamenti e blocchi. Davide Casati, consigliere regionale del Partito Democratico, evidenzia la situazione insostenibile e propone una mozione per sostenere i professionisti sanitari e migliorare l’efficienza del sistema. La problematica richiede interventi concreti per garantire servizi più affidabili e un supporto adeguato a chi opera nel settore.

Bergamo. “I medici e le farmacie sono ormai senza speranza di fronte ad un sistema informatico, il SISS, di cui da anni denunciano problemi e malfunzionamento fino a veri e propri blocchi, e noi con loro – afferma Davide Casati, consigliere regionale del Partito Democratico -. Nonostante le numerose segnalazioni all’assessorato al welfare di Regione Lombardia tramite question time e interrogazioni scritte, ci rendiamo conto che i disagi continuano, impattando in modo grave sulle condizioni di lavoro dei medici e sul loro rapporto con i pazienti”. “Crediamo sia finito il momento delle scuse e sia arrivato quello di agire – prosegue Casati – con la mozione depositata dal PD lombardo e che sarà discussa in Aula martedì 20 gennaio chiediamo alla Giunta di avviare una reingegnerizzazione complessiva del Sistema Informativo Sociosanitario – SISS”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

L’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della Puglia commenta la visita del governatore Decaro al presidio Perrino di Ostuni, evidenziando la difficile situazione lavorativa dei professionisti sanitari nella regione. La nota sottolinea come la precarietà sia ormai insostenibile, con ripercussioni sulla qualità delle cure e sul sistema sanitario locale. Di seguito, il comunicato completo dell’Ordine, che invita a riflettere sulle criticità attuali e sulle possibili soluzioni.

