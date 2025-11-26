Jesi e Maiolati in vendita i biglietti per la prosa Si inizia il 13 gennaio con Dario Fo

Jesi (Ancona), 26 novembre 2025 – Saranno in vendita da sabato i nuovi abbonamenti per la stagione del Teatro Pergolesi di Jesi e Spontini di Maiolati, nata dalla collaborazione tra la Fondazione Pergolesi Spontini, il Comune di Jesi, il Comune di Maiolati Spontini e l’Amat, con il contributo della Regione Marche e del Mic. Il carnet per i sette appuntamenti in programma al Pergolesi e per i tre spettacoli dello Spontini sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Pergolesi (0731 206888) dal lunedì al sabato con orario 9.30 - 12.30 e 17 - 19.30 (festivi esclusi). Il costo degli abbonamenti è il seguente: per il Pergolesi platea e palchi centrali 162 euro, palchi semicentrali posti davanti 145 euro, palchi semicentrali posti dietro 112 euro, palchi laterali posti davanti 128 euro, palchi laterali posti dietro 84 euro; per lo Spontini posto unico 48 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi e Maiolati, in vendita i biglietti per la prosa. Si inizia il 13 gennaio con Dario Fo

