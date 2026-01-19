Si ribalta in auto a Triggiano i carabinieri gli perquisiscono casa | trovati 9 kg di droga 37enne arrestato

A Triggiano, un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo essersi ribaltato in auto. Durante la perquisizione della sua abitazione, sono stati rinvenuti circa 9 kg di droga già confezionata. L'operazione delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo, evidenziando un'attività di spaccio. La vicenda si inserisce nelle indagini volte a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Eseguito un arresto dai Carabinieri a Triggiano (Bari). Un uomo di 37 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che un incidente stradale ha portato alla scoperta di un deposito di droga nella sua abitazione. L’operazione è stata eseguita nella notte del 9 gennaio. Le indagini dopo l’incidente Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio con un incidente stradale avvenuto nella notte del 9 gennaio. Il 37enne, originario di Triggiano, ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata. L’uomo era solo a bordo e non risultano coinvolte altre persone nel sinistro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Triggiano: dopo l’incidente i controlli a casa, sequestrati nove chili di droga Carabinieri

