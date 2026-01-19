Triggiano | dopo l’incidente i controlli a casa sequestrati nove chili di droga Carabinieri

Dopo un incidente a Triggiano, i Carabinieri hanno effettuato controlli domiciliari che hanno portato al sequestro di circa 9 chili di droga, confezionata in pacchetti. Il 37enne arrestato è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio. Questa operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Lo scorso 9 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Triggiano hanno arrestato un 37enne originario di Triggiano ritenuto responsabile (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di circa 9 chilogrammi di sostanza stupefacente, già confezionata in pacchetti, del tipo di quelli utilizzati per i chewing gum,. L’operazione è scaturita a seguito di un incidente stradale avvenuto durante la notte del 9 gennaio, che ha visto coinvolto il 37enne il quale, in maniera autonoma, perdeva il controllo del suo veicolo che si ribaltava. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini ha reso note le attività svolte nel 2025, evidenziando un totale di 373 persone arrestate e il sequestro di 460 chili di droga. Questa sintesi riflette l’impegno dell’Arma nel garantire la sicurezza della provincia, attraverso operazioni di contrasto alla criminalità e tutela della comunità locale, nel corso dell’anno appena trascorso.

