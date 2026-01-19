Allo IJssportcentrum di Tilburg si sono svolti gli Europei di short track 2026, segnando il ritorno di Arianna Fontana in maglia azzurra e la perdita di Valcepina in vista di Milano Cortina. Un evento che ha portato momenti di soddisfazione e sfide per la nazionale italiana, riflettendo l’andamento di questa disciplina tra successi e difficoltà.

Gioie e dolori per l’Italia sull’anello di ghiaccio dello IJssportcentrum di Tilburg, teatro degli Europei 2026 di short track. L’appuntamento in terra olandese era stato presentato come una tappa di avvicinamento all’evento clou della stagione, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, e ha restituito indicazioni tanto incoraggianti quanto amare per la spedizione azzurra. Il bilancio della rassegna continentale parla di otto medaglie complessive: due ori, due argenti e quattro bronzi. Un bottino significativo, impreziosito da affermazioni dal forte peso simbolico. Su tutte, il ritorno al successo di Arianna Fontana nei 1500 metri femminili. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, l’Italia ritrova Arianna Fontana agli Europei di Tilburg, ma perde Valcepina per Milano Cortina

Short track, Arianna Fontana e staffetta maschile sul tetto d’Europa a Tilburg! Infortunio per Martina Valcepina

Gli Europei di short track 2026 si sono conclusi a Tilburg, nei Paesi Bassi, offrendo gare avvincenti e risultati importanti. Tra le protagoniste, Arianna Fontana e la staffetta maschile si sono aggiudicate il titolo europeo. Tuttavia, l’infortunio di Martina Valcepina ha segnato la giornata, sottolineando le sfide affrontate dagli atleti. Un evento che ha confermato il livello competitivo e l’importanza di questa disciplina nel panorama sportivo europeo.

Short track, Europei di Tilburg tappa verso Milano Cortina: Italia al via con Sighel leader

Gli Europei di short track di Tilburg, che si svolgeranno dal 16 gennaio, costituiscono un'importante tappa nel percorso verso le Olimpiadi di Milano Cortina. L’Italia si presenta con Sighel come principale rappresentante, puntando a risultati significativi in una competizione che riunisce le migliori squadre europee. Questa manifestazione offre l’opportunità di valutare lo stato di forma degli atleti e di consolidare la preparazione in vista delle prossime sfide internazionali.

