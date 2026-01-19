Serracapriola cadavere ritrovato sulla Statale 16 | indagini della Guardia di Finanza e traffico deviato

A Serracapriola, lungo la strada statale 16, è stato rinvenuto un cadavere. Le autorità stanno conducendo le indagini, mentre il traffico è stato temporaneamente deviato. La scoperta ha suscitato attenzione nella zona, e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire le circostanze dell’accaduto. La situazione resta sotto monitoraggio, in attesa di ulteriori sviluppi.

Ritrovato un cadavere lungo la strada statale 16, nel territorio di Serracapriola in provincia di Foggia. Si tratta di un uomo che al momento resta senza identità. Il corpo senza vita è stato rinvenuto vicino ad uno dei cantieri della nuova linea ferroviaria, in un’area interessata da interventi infrastrutturali e di impianti elettrici. L'ipotesi Da una prima ricostruzione degli investigatori, l’uomo potrebbe essere stato colpito da un cavo elettrico dell’alta tensione, forse mentre provava a rubare dei cavi dai cantieri dove è stato rinvenuto il corpo esanime. Ipotesi al momento al vaglio degli investigatori che stanno verificando quanto accaduto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Serracapriola, cadavere ritrovato sulla Statale 16: indagini della Guardia di Finanza e traffico deviato Leggi anche: Incidente tra due mezzi pesanti sulla statale 100: traffico deviato a Capurso Tragedia a Serracapriola: pedone investito e ucciso lungo la Statale 16

A Serracapriola, lungo la Statale 16, un pedone è stato investito e ha perso la vita. L’incidente ha provocato la temporanea chiusura della corsia in direzione San Severo, tra Serracapriola e San Severo. La polizia sta intervenendo per chiarire le cause dell’evento e gestire la viabilità. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ritrovato cadavere sulla SS 16, è giallo - Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato questa mattina lungo la statale 16 all'altezza del comune di Serracapriola in provincia di Foggia. rainews.it

