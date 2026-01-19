Scuola inaugurato in via Diaz l’asilo nido Maredolce-Torrelunga

È stato inaugurato in via Diaz, nel cuore della Seconda Circoscrizione di Palermo, l’asilo nido “Maredolce-Torrelunga”. La struttura, convenzionata con il Comune, offre un servizio di qualità dedicato alla prima infanzia, contribuendo allo sviluppo e al benessere dei bambini e alle esigenze delle famiglie locali. Un nuovo punto di riferimento per la comunità, pensato per supportare la crescita dei più piccoli in un ambiente sicuro e accogliente.

Inaugurato l’asilo nido “Maredolce-Torrelunga”, convenzionato con il Comune di Palermo e situato in via Diaz, nel cuore della Seconda Circoscrizione.La nuova struttura mette a disposizione 37 posti di asilo nido e 37 di spazio gioco per bambini da 0 a 3 anni, oltre a 60 posti per la scuola.🔗 Leggi su Palermotoday.it Interruzione fornitura elettrica: nido, asilo e scuola chiusi

L'interruzione dell'energia elettrica prevista per martedì 20 gennaio, dalle 8:30 alle 15:00, interesserà nidi, asili e scuole. La mancanza di energia potrebbe influire sulle attività quotidiane e sul funzionamento degli ambienti educativi. Si raccomanda di adottare le opportune precauzioni e di pianificare di conseguenza le attività durante questa fascia oraria.

