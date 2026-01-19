Scontro tra due treni in Spagna | salgono a 39 i morti un centinaio di feriti

Un incidente tra due treni ad alta velocità in Spagna ha causato finora 39 vittime e circa un centinaio di feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente. La tragedia rappresenta un grave episodio nel settore ferroviario del paese, con conseguenze che richiedono un'indagine approfondita.

E’ salito a 39 il drammatico bilancio del grave incidente ferroviario, con il deragliamento di due treni dell’alta velocità in Spagna, secondo quanto segnalato dai servizi di emergenza. Almeno un centinaio i feriti e numerosi passeggeri ancora incastrati fra le lamiere dei vagoni deragliati. La dinamica del deragliamento ad Adamuz Secondo fonti della Guardia Civil, l’incidente è avvenuto alle 19,45 di domenica, quando un treno LD AV Iryo 6189 Malaga-Puerta de Atocha è deragliato all’ingresso del binario 1 di Adamuz e si è immesso sul binario adiacente, dove viaggiava un altro treno LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva. 🔗 Leggi su Feedpress.me

