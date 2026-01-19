cremonese e verona non si fanno male pari senza reti allo zini

La sfida tra Cremonese e Verona termina senza reti, portando a un pareggio che, sebbene non risolutivo, risulta leggermente favorevole ai padroni di casa. Entrambe le squadre cercano punti salvezza e restano in attesa di miglioramenti nelle prossime giornate. La partita, giocata allo Zini, si conclude con un risultato che evidenzia le difficoltà offensive di entrambe le formazioni.

CREMONA - Non si sblocca la Cremonese, non si sblocca il Verona. Lo scontro-salvezza si risolve in un nulla di fatto e in uno 0-0 che aiuta più i grigiorossi che la formazione ospite. Allo Zini si presenta un'Hellas in grandissima difficoltà: squalificato Unai Nunez, sono out Bella-Kotchap, Frese, Valentini, Belghali, Al-Musrati e Akpa-Akpro. Zanetti lancia così dall'inizio il neoacquisto Lirola, tra i migliori quest'oggi, e si gioca il tridente: Giovane con Sarr e Orban, mentre in porta c'è il vice Perilli e non Montipò. Risponde col duo Vardy-Bonazzoli e Vandeputte a ispirare, invece, lo squalificato Nicola in un match molto equilibrato.

