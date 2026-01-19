Scontro fra due treni in Andalusia almeno 10 morti e 100 passeggeri feriti | un convoglio è deragliato e ha colpito l' altro

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, coinvolgendo due treni sulla linea ad alta velocità tra Madrid e la regione. Almeno dieci persone hanno perso la vita e oltre cento sono rimaste ferite. Il convoglio è deragliato e ha urtato l'altro treno, provocando scene di panico e interventi di soccorso che dureranno diverse ore. La dinamica dell'incidente sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.

Scene di panico, caos e soccorsi fra le lamiere che andranno avanti per ore per un grave incidente ferroviario lungo la linea dell'alta velocità che collega Madrid e la regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna. Due treni sono deragliati nei pressi della stazione di Adamuz, vicino Cordoba, provocando almeno dieci vittime confermate e un centinaio di feriti, dei quali 25 gravi, con alcuni passeggeri che sono ancora intrappolati nei vagoni coinvolti, secondo la Guardia Civil, i servizi di emergenza e testimoni. Scontro fra due treni in Andalusia, almeno 10 morti La circolazione ferroviaria fra Madrid e la regione Andalusia è stata immediatamente sospesa, con pesanti disagi per migliaia di utenti per il rientro domenicale, mentre le autorità della regione, che hanno attivato il livello 1 di emergenza di Protezione Civile, parlano di un bilancio «molto grave» e ancora provvisorio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Un grave incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, Cordova, in Andalusia, coinvolgendo due treni ad alta velocità che sono deragliati e sono entrati in collisione. Al momento, si registrano almeno dieci decessi e numerosi passeggeri rimasti intrappolati tra le lamiere. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e prestare soccorso alle vittime.

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, nella località di Adamuz (Cordova), dove due treni ad alta velocità sono deragliati entrando in collisione. Al momento si registrano almeno cinque vittime e numerosi passeggeri sono rimasti intrappolati tra i rottami. Le autorità stanno intervenendo per soccorsi e verificare le cause dell'incidente.

