Sci la Brignone torna in pista

L'atleta italiana Federica Brignone torna in pista per una gara di sci, esprimendo entusiasmo per la competizione e per rappresentare l'Italia. Dopo un periodo di preparazione, Brignone si concentra sul test del proprio corpo, mente e capacità tecniche in vista delle prossime sfide stagionali. La sua presenza sottolinea l'importanza del campionato nazionale e la passione per lo sci alpino.
12.50 "E' fantastico essere qui e in gara martedì quale posto migliore l'Italia. Sono qui per testare il mio corpo, la mia mente e la mia gamba". Così Federica Brignone conferma il ritorno in gara nel gigante previsto martedì a Plan de Corones. "Non sono qui per un grande risultatospiega l'azzurra-. ma già essere qui lo è. Sono qui per gareggiare e non ho paura di non ottenere molto".La Brignone torna alle gare 292 giorni dopo il terribile infortunio del 3 aprile scorso in Val di Fassa.Ora test importante.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
