Sci Federica Brignone in pista | l' allenamento a Courmayeur
Federica Brignone di nuovo in pista dopo l’infortunio. La sciatrice azzurra si è allenata sulle piste di Courmayeur a poco più di un mese dal via delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, come mostrano le immagini diffuse da Fisi tv. “Mi sento bene, ho voglia di iniziare ad allenarmi sugli sci”, aveva dichiarato solo pochi giorni fa la ‘Tigre di La Salle’, in ripresa dal grave infortunio al piatto tibiale e alla testa del perone della gamba sinistra rimediato lo scorso aprile. “Voglio provare a vedere come va in un tracciato”, aveva aggiunto in occasione delle visite mediche a cui si è sottoposta il 23 dicembre presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
