Federica Brignone di nuovo in pista dopo l’infortunio. La sciatrice azzurra si è allenata sulle piste di Courmayeur a poco più di un mese dal via delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, come mostrano le immagini diffuse da Fisi tv. “Mi sento bene, ho voglia di iniziare ad allenarmi sugli sci”, aveva dichiarato solo pochi giorni fa la ‘Tigre di La Salle’, in ripresa dal grave infortunio al piatto tibiale e alla testa del perone della gamba sinistra rimediato lo scorso aprile. “Voglio provare a vedere come va in un tracciato”, aveva aggiunto in occasione delle visite mediche a cui si è sottoposta il 23 dicembre presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sci, Federica Brignone in pista: l'allenamento a Courmayeur

Leggi anche: Sci alpino, Federica Brignone si allena in pista a Courmayeur: la tigre di La Salle fa progressi

Leggi anche: Sci alpino, Federica Brignone sulle nevi di Courmayeur nella sua fase di recupero: dicembre decisivo per i Giochi di Milano Cortina?

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

In pista con Federica Brignone nella sua Courmayeur. «Felice e positiva, un po' di dolore è inevitabile; Allenamento (tra i pali) anche a Natale per Federica Brignone, oggi in pista a Courmayeur; Federica Brignone, visite mediche per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Mi sento bene · Sci alpino; Federica Brignone: “Voglio tornare in Coppa prima dei Giochi”.

Sci, Federica Brignone in pista: l'allenamento a Courmayeur - La sciatrice azzurra si è allenata sulle piste di Courmayeur a poco più di un mese dal via delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ... msn.com