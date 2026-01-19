Schloss Ort il castello che sembra uscire dall'acqua e racconta oltre mille anni di storia e leggende

Situato sulle acque del lago Traunsee in Austria, Schloss Ort è un antico castello con oltre mille anni di storia. Dotato di un fascino unico, il castello è legato a leggende e tradizioni locali che ne arricchiscono il fascino. La sua posizione e le sue origini leggendarie lo rendono un punto di interesse per chi desidera scoprire un patrimonio storico immerso nella natura.

