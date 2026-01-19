Schloss Ort il castello che sembra uscire dall'acqua e racconta oltre mille anni di storia e leggende

Situato sulle acque del lago Traunsee in Austria, Schloss Ort è un antico castello con oltre mille anni di storia. Dotato di un fascino unico, il castello è legato a leggende e tradizioni locali che ne arricchiscono il fascino. La sua posizione e le sue origini leggendarie lo rendono un punto di interesse per chi desidera scoprire un patrimonio storico immerso nella natura.

In Austria si trova un castello davvero particolare, che si dice sia nato dall'amore di un gigante per una ninfa del lago Traunsee: come la leggenda, anche il luogo ha qualcosa di magico.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Un castello che racconta mille anni della Val d'Orcia Leggi anche: Dove si trova lo spettacolare castello sull’acqua teatro delle più misteriose leggende nordiche La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Schloss Ort, il castello che sembra uscire dall’acqua e racconta oltre mille anni di storia e leggende - In Austria si trova un castello davvero particolare, che si dice sia nato dall'amore di un gigante per una ninfa del lago Traunsee: come la leggenda, anche ... fanpage.it

Mallorca - The Ultimate Escape: Sea, Sun, and Silence

Alice Stori Liechtenstein racconta Schloss Hollenegg for Design, una residenza d’artista nel cuore di un castello austriaco - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.