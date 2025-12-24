Dove si trova lo spettacolare castello sull'acqua teatro delle più misteriose leggende nordiche
Olavinlinna è un famoso castello finlandese circondato dall'acqua, conosciuto per le sue leggende di fantasmi e spiriti, oltre che per pagare i suoi soldati in boccali di birra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Castello di Olavinlinna: il sogno medievale che emerge dalle acque della Finlandia
