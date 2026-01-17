Unione Comuni Val Simeto-Etna | Norma di La Vardera non è fake ma non lo sa

L’Unione dei Comuni Val Simeto-Etna ha analizzato la norma recentemente discussa, definendola con cautela e senza giudizi affrettati. La dichiarazione del Presidente invita a una riflessione più approfondita, chiarendo che la norma in questione non è una fake news, anche se alcuni potrebbero non esserne pienamente consapevoli. Un esame accurato permette di comprendere meglio il contesto e le implicazioni di questa normativa.

