Unione Comuni Val Simeto-Etna | Norma di La Vardera non è fake ma non lo sa
L’Unione dei Comuni Val Simeto-Etna ha analizzato la norma recentemente discussa, definendola con cautela e senza giudizi affrettati. La dichiarazione del Presidente invita a una riflessione più approfondita, chiarendo che la norma in questione non è una fake news, anche se alcuni potrebbero non esserne pienamente consapevoli. Un esame accurato permette di comprendere meglio il contesto e le implicazioni di questa normativa.
Lo afferma, in una nota, il presidente dell'Unione dei Comuni Val Simeto-Etbna, Fabio Mancuso, che "ringrazia Ismaele La Vardera" e annuncia la presentazione di un'istanza per avere "accesso alle risorse previste dalla norma" "Ho letto con attenzione la norma che in questi giorni è stata definita, una 'supercazzola'. L'ho letta da Presidente dell'Unione dei Comuni Val Simeto-Etna. E l'ho capita subito". Lo afferma, in una nota, il presidente dell'Unione dei Comuni Val Simeto-Etbna, Fabio Mancuso, che "ringrazia Ismaele La Vardera" e annuncia la presentazione di un'istanza per avere "accesso alle risorse previste dalla norma". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
