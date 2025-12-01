Sant’Angelo a Cupolo consiglio infuocato la Minoranza | È morta la democrazia
Tempo di lettura: 2 minuti Clima incandescente nell’aula consiliare di Sant’Angelo a Cupolo, dove l’ultima seduta del Consiglio comunale si è trasformata in un vero e proprio scontro istituzionale. I consiglieri di minoranza di “Liberamente” hanno denunciato atteggiamenti definiti “prepotenti e dittatoriali” da parte del Presidente del Consiglio, Gennaro Pontillo, accusato di aver negato la parola ai membri dell’opposizione e di aver minacciato l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto riportato dai consiglieri, la seduta sarebbe stata convocata senza garantire i tempi e i documenti necessari per esaminare gli atti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
