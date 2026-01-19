Sant' Agata la buona fra Oriente ed Occidente

Sant’Agata è una figura venerata come protettrice contro calamità naturali di grande portata, quali terremoti, eruzioni vulcaniche e incendi. La sua figura unisce tradizioni dell’Oriente e dell’Occidente, rappresentando un punto di riferimento spirituale e di speranza per chi affronta momenti di crisi. La sua devozione continua a essere presente in molte comunità, che si rivolgono a lei per chiedere protezione e conforto in situazioni di emergenza.

Sant’Agata viene invocata contro eventi calamitosi di notevole entità: terremoti, eruzioni e incendi. Per comprenderne il perché, inizieremo la nostra visita dalla chiesa di S.Biagio che custodisce “la fornace” dove ricorda il martirio dei carboni ardenti subito da Sant’Agata, da cui deriva il nome popolare dell’edificio “carcarella”, che significa appunto “piccola fornace”. A seguire,il percorso ci condurrà presso le chiese di S. Agata al Carcere e di S. Agata la Vetere,per poi dirigerci alla Basilica Cattedrale (che custodisce le reliquie della Santa) e la nostra visita guidata finirà al museo dell'Arcivescovado per ammirare da vicino il fercolo argenteo custodito a "Casa Vara".🔗 Leggi su Cataniatoday.it A Sant’Agata la riqualificazione della piazza

A Sant'Agata sul Santerno sono iniziati mercoledì 7 gennaio i lavori di riqualificazione di piazza Monsignor Rambelli. L'intervento, atteso da tempo, mira a migliorare l'aspetto e la funzionalità di uno degli spazi principali del paese, contribuendo a valorizzare l'ambiente urbano e a garantire un utilizzo più efficace e confortevole della piazza per i cittadini.

Terremoto in provincia di Messina, in Sicilia, a Sant'Agata Di Militello. Magnitudo 3.5. Ecco qui i dettagli - facebook.com facebook

Sant'Agata sui Due Golfi, 18 gennaio 1941 Cara Mattia, desidero non so come riaprire le ali (se mai ne ho avute) e riprendere il volo verso l'Italia alta. Mi parrà un sogno ritrovare dei visi gentili, dei cuori pronti e nobili come il tuo. [...] T'abbraccio Anna A.M.Orte x.com

