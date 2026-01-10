A Sant’Agata la riqualificazione della piazza

A Sant’Agata sul Santerno sono iniziati mercoledì 7 gennaio i lavori di riqualificazione di piazza Monsignor Rambelli. L’intervento, atteso da tempo, mira a migliorare l’aspetto e la funzionalità di uno degli spazi principali del paese, contribuendo a valorizzare l’ambiente urbano e a garantire un utilizzo più efficace e confortevole della piazza per i cittadini.

Sono partiti mercoledì 7 gennaio i lavori di riqualificazione di piazza Monsignor Rambelli a Sant'Agata sul Santerno, un intervento atteso da tempo che restituirà decoro e funzionalità a uno spazio centrale della città. L'avvio del cantiere segna l'inizio di un progetto di rinnovamento complessivo, finanziato in gran parte attraverso risorse regionali, e pensato per migliorare la qualità urbana e la fruibilità della piazza. L'opera è finanziata dalla Legge Regionale 411997 per un importo complessivo di circa 200 mila euro, di cui 177 mila coperti da contributo regionale. "Si tratta di un progetto ereditato dalla precedente amministrazione comunale - specifica il sindaco, Riccardo Sabadini -.

