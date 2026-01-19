Sanita’ | assessore Trasporti Lazio Case comunita’ Morena e Tiburtino III importanti presidi per cittadini

L’assessore ai Trasporti del Lazio ha sottolineato l'importanza delle Case della Comunità di Morena e Tiburtino III come presidi fondamentali per i cittadini. Questi interventi dimostrano l’impegno della Giunta Rocca nel rafforzare le strutture sanitarie periferiche, migliorando l’accessibilità e la qualità dei servizi sanitari nelle aree più lontane dal centro. Un passo importante per garantire un’assistenza più vicina e efficace alle comunità locali.

L’intervento sulle Case della Comunità di Morena e Tiburtino III “conferma il grande lavoro che la Giunta Rocca sta portando avanti per potenziare in modo sempre più significativo le strutture sanitarie a livello periferico. Questo sforzo è particolarmente focalizzato su quei quartieri che necessitano maggiormente di servizi sanitari e di assistenza alla salute.” Ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera. “Grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal Governo Meloni, la Regione Lazio e le ASL stanno proseguendo in questo importante processo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sanita’: assessore Trasporti Lazio, Case comunita’ Morena e Tiburtino III importanti presidi per cittadini Leggi anche: Inaugurate la casa e l'ospedale di comunità al Tiburtino III: ci saranno 20 posti letto Leggi anche: M5S Marano: Luca Preziuso ringrazia i cittadini e punta su Sanità, Lavoro, Trasporti e Istruzione Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. L’assessore alla Sanità del Lazio D’Amato (PD) rilancia il Mes: “Quei fondi servono al Ssn” - Considerato che “mancano 30 miliardi di risorse per riportare il livello di finanziamento alla media ... quotidianosanita.it CRISI SANITA', FUGATTI: "DIAMO LA GIUSTA DIMENSIONE AI PROBLEMI". Attesa per le decisioni dell'assessore alla Salute Mario Tonina in merito alle paventate dimissioni per i problemi che gravitano attorno alla Asuit. Compatto il centro destra nel difende - facebook.com facebook Assessore Sanità Marche, 'a Senigallia situazione sottovalutata'. "Tanto lavoro da fare sui pronto soccorso, ma nessuno semplifichi" #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.