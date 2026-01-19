San Gaudenzio 2026 | come cambiano gli orari dei bus in città

In occasione della festa patronale di San Gaudenzio il 22 gennaio 2026, gli orari degli autobus urbani e suburbani subiranno variazioni. Le linee della Sun seguiranno un orario festivo, differente rispetto a quello feriale. È importante consultare gli aggiornamenti per pianificare al meglio gli spostamenti in città durante questa giornata.

Trasporti Napoli, cambiano gli orari per 28 linee bus: l'elenco completo

A Napoli, con l'inizio del nuovo anno, sono in vigore nuove modifiche agli orari di 28 linee di trasporto urbano, comunicato dall'Anm. Di seguito l'elenco completo delle linee interessate, tra cui 116, 143, 151, 154, 158, 162, 167, 168, 169, 173, 175, 176, 177, 178, 182, 184 e 191. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare le fonti ufficiali

Novara, i servizi di raccolta rifiuti in città a San Gaudenzio

A Novara, in occasione della festa di San Gaudenzio il 22 gennaio, sono previste variazioni nel calendario dei servizi di raccolta rifiuti. Si consiglia ai cittadini di consultare le indicazioni ufficiali per conoscere le date e gli orari aggiornati, al fine di garantire un corretto smaltimento dei rifiuti durante questa giornata speciale.

