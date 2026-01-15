Novara i servizi di raccolta rifiuti in città a San Gaudenzio

A Novara, in occasione della festa di San Gaudenzio il 22 gennaio, sono previste variazioni nel calendario dei servizi di raccolta rifiuti. Si consiglia ai cittadini di consultare le indicazioni ufficiali per conoscere le date e gli orari aggiornati, al fine di garantire un corretto smaltimento dei rifiuti durante questa giornata speciale.

Giovedì 22 gennaio a Novara si festeggia San Gaudenzio e cambia il calendario dei servizi di raccolta rifiuti in città.A comunicarlo è Assa, che ricorda che nella giornata del santo patrono novarese saranno effettuati i servizi di raccolta del rifiuto "non recuperabile" nei quartieri Nord Est e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Assa: i servizi di raccolta rifiuti a Novara per la giornata di lunedì 8 dicembre

Leggi anche: Assa: i servizi di raccolta rifiuti a Novara per la giornata di lunedì 8 dicembre

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Rifiuti, la provincia sa differenziare mentre Novara perde colpi; La neve condiziona la raccolta rifiuti, Alea riprogramma i servizi sospesi: le date da segnare; Agesp Ambiente trova casa a Venegono Superiore: sede operativa all'ex piattaforma ecologica; Arona. Approvato il Bilancio di previsione 2026–2028: confermati e ampliati i servizi, gli incentivi e programmate.

Raccolta rifiuti, nuovo calendario: "Attivo un servizio straordinario" - Alia Plures: "In questo avvio si sono verificate delle criticità". msn.com