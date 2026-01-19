San Gaudenzio 2026 | come cambiano gli orari dei bus in città

A San Gaudenzio, gli orari degli autobus subiranno variazioni in occasione della festa patronale del 22 gennaio. In quella giornata, le linee urbane e suburbane della Sun seguiranno un orario festivo anziché quello feriale. È importante pianificare gli spostamenti tenendo presente questa modifica per garantire un viaggio senza inconvenienti.

Cambiano gli orari degli autobus in città a San Gaudenzio.Il giorno della festa patronale, giovedì 22 gennaio, infatti, le linee urbane e suburbane della Sun circoleranno seguendo l'orario festivo e non feriale.Saranno quindi garantite tutte le corse urbane e suburbane che prevedono il servizio.

San Gaudenzio 2026: come cambiano gli orari dei bus in cittàIn occasione della festa patronale di San Gaudenzio il 22 gennaio 2026, gli orari degli autobus urbani e suburbani subiranno variazioni.

