Samarate il femminicidio di Teresa Stabile | aperto il processo contro il marito Vincenzo Gerardi

Samarate (Varese), 19 gennaio 2025 – Si è aperto oggi il processo davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Busto Arsizio presieduta da Giuseppe Fazio per il femminicidio di Teresa Stabile, 55 anni, uccisa a coltellate lo scorso 16 aprile dal marito Vincenzo Gerardi, 57 anni, nel cortile del condominio di via San Giovanni Bosco a Samarate dove entrambi vivevano, seppur in due diverse abitazioni. Teresa Stabile aveva infatti deciso di separarsi dal marito. L'accusa contesta all'uomo - che ha confessato - prevede anche la premeditazione e la stalking. L'arresto era avvenuto in flagranza e l'aggressione si è consumata sotto gli occhi di un t estimone, perché sarebbe stato incapace di lasciarla libera dopo anni di assoluto controllo, anche sul fronte economico dopo che la 55enne ha perso il lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

