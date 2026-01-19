Teresa Stabile uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Gerardi nel Varesotto | al via oggi il processo

È iniziato oggi il processo per il femminicidio di Teresa Stabile, uccisa a coltellate il 16 aprile 2025 a Samarate, nel Varesotto. L'imputato è il marito Vincenzo Gerardi, di 57 anni. La vicenda ha suscitato grande attenzione, aprendo un approfondimento sulla violenza di genere e sui sistemi di tutela. Il procedimento si svolge nel rispetto delle procedure giudiziarie previste, con l’obiettivo di fare chiarezza sui fatti accaduti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.