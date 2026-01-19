Teresa Stabile uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Gerardi nel Varesotto | al via oggi il processo
È iniziato oggi il processo per il femminicidio di Teresa Stabile, uccisa a coltellate il 16 aprile 2025 a Samarate, nel Varesotto. L'imputato è il marito Vincenzo Gerardi, di 57 anni. La vicenda ha suscitato grande attenzione, aprendo un approfondimento sulla violenza di genere e sui sistemi di tutela. Il procedimento si svolge nel rispetto delle procedure giudiziarie previste, con l’obiettivo di fare chiarezza sui fatti accaduti.
Si apre oggi il processo per il femminicidio di Teresa Stabile, la donna di 55 anni uccisa a coltellate il 16 aprile 2025 dal marito Vincenzo Gerardi, 57 anni, a Samarate (Varese) dove vivevano in case diverse.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Donna uccisa a coltellate nel Varesotto: fermato il marito di 81 anni
Leggi anche: Donna di 81 anni uccisa a coltellate nel Varesotto. Arrestato il marito
Donna uccisa a coltellate, inizia il processo per il marito reo confesso - Si è aperto oggi il processo davanti alla Corte d'Assise del tribunale ... msn.com
Aperto il processo per l’omicidio di Teresa Stabile, uccisa a Samarate dal marito lo scorso aprile. facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.