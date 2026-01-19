Salvini Dl sicurezza in lavorazione divieto lame soprattutto per giovani

Il governo sta finalizzando un nuovo decreto sulla sicurezza, attualmente in fase di elaborazione e composto da circa sessanta articoli. Tra le misure previste, vi è il divieto di possesso di lame di qualsiasi tipo, con particolare attenzione ai giovani. Questa iniziativa mira a rafforzare le norme di sicurezza e prevenzione, garantendo un ambiente più sicuro per tutti.

ROMA (ITALPRESS) – “Il decreto è in lavorazione da alcuni mesi, sono una sessantina di articoli ed era già previsto il divieto di possesso di lame di qualsiasi genere soprattutto da parte di ragazzi. In alcune scuole problematiche i presidi avevano già richiesto controlli e metal detector”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a Rtl 102.5. “Anche sui minori non integrati nel decreto ci sono alcuni provvedimenti come la cessazione di accoglienza per chi commette reati. Non puoi militarizzare ma ci sono alcune scuola problematiche, ci sono alcune realtà con tassi di studenti stranieri che sono superiori al 50%, non è automatico, ma se c’è una quantità di etnie, di famiglie problematiche e difficoltà a parlare in italiano è chiaro che l’attenzione va portata”, aggiunge.🔗 Leggi su Ildenaro.it

**La Spezia: Salvini, 'sconvolgente e assurdo, stretta contro 'lame' in dl'**

La Spezia: Salvini commenta l’aumento della violenza tra i giovani, evidenziando la presenza di coltelli anche tra i più giovani. In un contesto di crescente preoccupazione, il ministro sottolinea l’importanza di interventi efficaci per contrastare questa escalation. La discussione si concentra sulle misure necessarie per garantire maggiore sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi tra i giovani, in un momento in cui l’attenzione pubblica è alta.

